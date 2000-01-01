Гагаринова (Гагаринова) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1886
Дата смерти05.07.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1886
Рождение ребёнка
13.04.1913
Сын: Гагаринов Николай Андреевич
Отец ребёнка: Гагаринов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
?.10.1915
Сын: Гагаринов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Гагаринов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Гагаринов Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Гагаринов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
21.03.1923
Сын: Гагаринов Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Гагаринов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Гагаринов Николай Андреевич
Отец ребёнка: Гагаринов Андрей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.07.1967