Гагаринова (Гагаринова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринова (Гагаринова) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1886

Дата смерти

05.07.1967

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1886

Отец: Гогаринов Иван Иванович

Мать: Гогаринова Ольга Емельяновна

Рождение ребёнка
13.04.1913

Сын: Гагаринов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Гагаринов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
?.10.1915

Сын: Гагаринов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Гагаринов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Гагаринов Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Гагаринов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
21.03.1923

Сын: Гагаринов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Гагаринов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Гагаринов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Гагаринов Андрей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаринов Андрей Михайлович

Смерть
05.07.1967
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