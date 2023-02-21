Гагаринов Сергей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти29.11.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Рождение ребёнка
18.10.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гагаринова Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
24.01.1951
Сын: Гагаринов Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Гагаринова Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
23.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гагаринова Зинаида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.11.1993