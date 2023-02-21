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Гагаринов Сергей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

29.11.1993

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Гагаринов Андрей Михайлович

Мать: Гагаринова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
18.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гагаринова Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
24.01.1951

Сын: Гагаринов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Гагаринова Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
23.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гагаринова Зинаида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагаринова Зинаида Ивановна

Смерть
29.11.1993
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