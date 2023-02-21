Гагаринова (Мартюшева) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринова (Мартюшева) Зинаида Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1922

Дата смерти

02.10.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гагаринов Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
24.01.1951

Сын: Гагаринов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Гагаринов Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
23.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гагаринов Сергей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаринов Сергей Андреевич

Смерть
02.10.1993
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