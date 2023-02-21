Гагаринова (Мартюшева) Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1922
Дата смерти02.10.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гагаринов Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
24.01.1951
Сын: Гагаринов Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Гагаринов Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
23.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гагаринов Сергей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.10.1993