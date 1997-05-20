Гагаринов Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГагаринов Владимир Сергеевич

Гагаринов Владимир Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1951

Дата смерти

20.05.1997

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1922 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1951

Отец: Гагаринов Сергей Андреевич

Мать: Гагаринова Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
09.04.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
20.05.1997
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close