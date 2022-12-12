Гагаринов Андрей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1882
Дата смерти03.07.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1882
Рождение ребёнка
13.04.1913
Сын: Гагаринов Николай Андреевич
Мать ребёнка: Гагаринова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
?.10.1915
Сын: Гагаринов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Гагаринова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Гагаринов Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Гагаринова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
21.03.1923
Сын: Гагаринов Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Гагаринова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Гагаринов Николай Андреевич
Мать ребёнка: Гагаринова Анастасия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.07.1943