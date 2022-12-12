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Гагаринов Андрей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1882

Дата смерти

03.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1882

Отец: Гагаринов Михаил Андреевич

Мать: Гагаринова Анна Павловна

Рождение ребёнка
13.04.1913

Сын: Гагаринов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Гагаринова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
?.10.1915

Сын: Гагаринов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Гагаринова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Гагаринов Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Гагаринова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
21.03.1923

Сын: Гагаринов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Гагаринова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Гагаринов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Гагаринова Анастасия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагаринова Анастасия Ивановна

Смерть
03.07.1943
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