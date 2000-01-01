Гогаринова Ольга Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова Ольга Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Гогаринов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Гогаринов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Гогаринов Иван Иванович

Отец ребёнка: Гогаринов Иван Иванович

Рождение ребёнка
02.10.1886

Дочь: Гагаринова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Гогаринов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Гогаринов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Гогаринов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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