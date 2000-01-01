Гогаринова Ольга Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Гогаринов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Гогаринов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Гогаринов Иван Иванович
Рождение ребёнка
02.10.1886
Дочь: Гагаринова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Гогаринов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Гогаринов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Гогаринов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно