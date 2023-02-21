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Гогаринов Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Гогаринов Иван Иванович

Мать: Гогаринова Ольга Емельяновна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Гогаринов Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Гагаринова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Гогаринов Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Гагаринова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Гогаринов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Гагаринова Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагаринова Ирина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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