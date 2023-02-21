Гогаринов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Рождение ребёнка
1902
Сын: Гогаринов Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Гагаринова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Гогаринов Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Гагаринова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Гогаринов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Гагаринова Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно