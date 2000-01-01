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Гогаринов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Гогаринов Иван Иванович

Мать: Гогаринова Ольга Емельяновна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Нина Ивановна

Мать ребёнка: Гагаринова Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Гагаринова Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Гагаринова Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
12.05.1913

Сын: Гогаринов Петр Иванович

Мать ребёнка: Гагаринова Анна Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагаринова Анна Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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