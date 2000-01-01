Гогаринов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Нина Ивановна
Мать ребёнка: Гагаринова Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Гагаринова Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Гагаринова Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
12.05.1913
Мать ребёнка: Гагаринова Анна Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно