Гагаринова Анна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринова Анна Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Нина Ивановна

Отец ребёнка: Гогаринов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Гогаринов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Гогаринов Иван Иванович

Рождение ребёнка
12.05.1913

Сын: Гогаринов Петр Иванович

Отец ребёнка: Гогаринов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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