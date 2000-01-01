Гагаринова Анна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Нина Ивановна
Отец ребёнка: Гогаринов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Гогаринов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Гогаринов Иван Иванович
Рождение ребёнка
12.05.1913
Отец ребёнка: Гогаринов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно