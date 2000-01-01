Гогаринова Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Гогаринов Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Гогаринов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Гогаринов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Гогаринов Артемий Иванович
Отец ребёнка: Гогаринов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Палагея Ивановна
Отец ребёнка: Гогаринов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Гогаринов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Гогаринов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.11.1845
Сын: Гогаринов Михайло Иванович
Отец ребёнка: Гогаринов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.01.1848
Отец ребёнка: Гогаринов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Гогаринов Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно