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Гогаринова Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Гогаринов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Гогаринов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Гогаринов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Гогаринов Артемий Иванович

Отец ребёнка: Гогаринов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Палагея Ивановна

Отец ребёнка: Гогаринов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Гогаринов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Гогаринов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.11.1845

Сын: Гогаринов Михайло Иванович

Отец ребёнка: Гогаринов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.01.1848

Сын: Гогаринов Семен Иванович

Отец ребёнка: Гогаринов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Гогаринов Иван Иванович

Отец ребёнка: Гогаринов Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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