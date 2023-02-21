Гогаринов Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Рождение ребёнка
10.08.1840
Мать ребёнка: Гагаринова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1842
Мать ребёнка: Гагаринова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Гагаринова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гагаринова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно