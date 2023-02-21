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Гогаринов Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Гогаринов Дмитрий Максимович

Мать: Гогаринова Соломонида Семеновна

Рождение ребёнка
10.08.1840

Сын: Гогаринов Федор Иванович

Мать ребёнка: Гагаринова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
01.10.1842

Сын: Гогаринов Петр Иванович

Мать ребёнка: Гагаринова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Гагаринова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагаринова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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