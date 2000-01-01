Гагаринова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1840

Сын: Гогаринов Федор Иванович

Отец ребёнка: Гогаринов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.10.1842

Сын: Гогаринов Петр Иванович

Отец ребёнка: Гогаринов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Гогаринов Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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