Гагаринова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1840
Отец ребёнка: Гогаринов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.10.1842
Отец ребёнка: Гогаринов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Гогаринов Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно