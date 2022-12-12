Гогаринов Максим Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1753
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1753
Рождение ребёнка
20.11.1770
Сын: Гогаринов Григорий Максимович
Мать ребёнка: Гогаринова Екатерина Карповна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Гогаринов Дмитрий Максимович
Мать ребёнка: Гогаринова Екатерина Карповна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Сергеева Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Гогаринова Екатерина Карповна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Акилина Максимовна
Мать ребёнка: Гогаринова Екатерина Карповна
Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
1785