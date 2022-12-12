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Гогаринов Максим Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1753

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1753

Отец: Гогаринов Яков Петрович

Мать: Гогаринова Ирина Емельяновна

Рождение ребёнка
20.11.1770

Сын: Гогаринов Григорий Максимович

Мать ребёнка: Гогаринова Екатерина Карповна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Гогаринов Дмитрий Максимович

Мать ребёнка: Гогаринова Екатерина Карповна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Сергеева Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Гогаринова Екатерина Карповна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Акилина Максимовна

Мать ребёнка: Гогаринова Екатерина Карповна

Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
1785
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