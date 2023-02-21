Гогаринова (Юдникова) Екатерина Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Юдников Карп Никифорович
Мать: Юдникова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
20.11.1770
Сын: Гогаринов Григорий Максимович
Отец ребёнка: Гогаринов Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
1773
Сын: Гогаринов Дмитрий Максимович
Отец ребёнка: Гогаринов Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Сергеева Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Гогаринов Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Акилина Максимовна
Отец ребёнка: Гогаринов Максим Яковлевич
Смерть
Неизвестно