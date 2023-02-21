Гогаринова (Юдникова) Екатерина Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова (Юдникова) Екатерина Карповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Юдников Карп Никифорович

Мать: Юдникова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
20.11.1770

Сын: Гогаринов Григорий Максимович

Отец ребёнка: Гогаринов Максим Яковлевич

Рождение ребёнка
1773

Сын: Гогаринов Дмитрий Максимович

Отец ребёнка: Гогаринов Максим Яковлевич

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Сергеева Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Гогаринов Максим Яковлевич

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Акилина Максимовна

Отец ребёнка: Гогаринов Максим Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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