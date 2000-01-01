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Юдников Карп Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Юдников Никифор Козьмич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1750

Сын: Юдников Кирило Карпович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1753

Сын: Юдников Кирил Карпович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Гогаринова Екатерина Карповна

Мать ребёнка: Юдникова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
07.11.1754

Сын: Юдников Лазарь Карпович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1757

Дочь: Евдокия Карповна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
деревня Афонасьевская что был починок Губин погост
Смерть
Неизвестно
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