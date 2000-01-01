Юдников Карп Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Юдников Никифор Козьмич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1750
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1753
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Гогаринова Екатерина Карповна
Мать ребёнка: Юдникова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
07.11.1754
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1757
Дочь: Евдокия Карповна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
деревня Афонасьевская что был починок Губин погост
Смерть
Неизвестно