Гогаринова (Посаженниковых) Ирина Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Посаженников Емельян Кирилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Огородникова Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Гогаринов Яков Петрович
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Блинова Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Гогаринов Яков Петрович
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Матрена Яковлевна
Отец ребёнка: Гогаринов Яков Петрович
Рождение ребёнка
13.08.1753
Сын: Гогаринов Максим Яковлевич
Отец ребёнка: Гогаринов Яков Петрович
Рождение ребёнка
1755
Сын: Гогаринов Тимофей Яковлевич
Отец ребёнка: Гогаринов Яков Петрович
Рождение ребёнка
07.06.1758
Сын: Гогаринов Федот Яковлевич
Отец ребёнка: Гогаринов Яков Петрович
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Гогаринов Яков Петрович
Место жительства
Неизвестно
Архиерейской Клековской вотчины, деревня Посеженниковых
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно