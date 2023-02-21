Гогаринова (Посаженниковых) Ирина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова (Посаженниковых) Ирина Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Посаженников Емельян Кирилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Огородникова Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Гогаринов Яков Петрович

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Блинова Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Гогаринов Яков Петрович

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Матрена Яковлевна

Отец ребёнка: Гогаринов Яков Петрович

Рождение ребёнка
13.08.1753

Сын: Гогаринов Максим Яковлевич

Отец ребёнка: Гогаринов Яков Петрович

Рождение ребёнка
1755

Сын: Гогаринов Тимофей Яковлевич

Отец ребёнка: Гогаринов Яков Петрович

Рождение ребёнка
07.06.1758

Сын: Гогаринов Федот Яковлевич

Отец ребёнка: Гогаринов Яков Петрович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Гогаринов Тит Яковлевич

Отец ребёнка: Гогаринов Яков Петрович

Место жительства
Неизвестно
Архиерейской Клековской вотчины, деревня Посеженниковых
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Яков Петрович

Смерть
Неизвестно
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