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Гогаринов Яков Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Гогаринов Петр Алексеевич

Мать: Гогаринова Соломанида Васильевна

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Огородникова Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Гогаринова Ирина Емельяновна

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Блинова Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Гогаринова Ирина Емельяновна

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Матрена Яковлевна

Мать ребёнка: Гогаринова Ирина Емельяновна

Рождение ребёнка
13.08.1753

Сын: Гогаринов Максим Яковлевич

Мать ребёнка: Гогаринова Ирина Емельяновна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Гогаринов Тимофей Яковлевич

Мать ребёнка: Гогаринова Ирина Емельяновна

Рождение ребёнка
07.06.1758

Сын: Гогаринов Федот Яковлевич

Мать ребёнка: Гогаринова Ирина Емельяновна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Гогаринов Тит Яковлевич

Мать ребёнка: Гогаринова Ирина Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогаринова Ирина Емельяновна

Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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