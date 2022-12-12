Гогаринов Яков Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Огородникова Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Гогаринова Ирина Емельяновна
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Блинова Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Гогаринова Ирина Емельяновна
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Матрена Яковлевна
Мать ребёнка: Гогаринова Ирина Емельяновна
Рождение ребёнка
13.08.1753
Сын: Гогаринов Максим Яковлевич
Мать ребёнка: Гогаринова Ирина Емельяновна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Гогаринов Тимофей Яковлевич
Мать ребёнка: Гогаринова Ирина Емельяновна
Рождение ребёнка
07.06.1758
Сын: Гогаринов Федот Яковлевич
Мать ребёнка: Гогаринова Ирина Емельяновна
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Гогаринова Ирина Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно