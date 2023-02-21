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Гогаринов Федот Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1758

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1758

Отец: Гогаринов Яков Петрович

Мать: Гогаринова Ирина Емельяновна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Гогаринова Феврония Захаровна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Гогаринов Евстафий Федорович

Мать ребёнка: Гогаринова Феврония Захаровна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Гогаринов Федор Фёдорович

Мать ребёнка: Гогаринова Феврония Захаровна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Гогаринова Феврония Захаровна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Катерина Федоровна

Мать ребёнка: Гогаринова Феврония Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогаринова Неонила Федотовна

Смерть
1823
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