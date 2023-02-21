Гогаринов Федот Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1758
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1758
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Гогаринова Феврония Захаровна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Гогаринов Евстафий Федорович
Мать ребёнка: Гогаринова Феврония Захаровна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Гогаринов Федор Фёдорович
Мать ребёнка: Гогаринова Феврония Захаровна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Гогаринова Феврония Захаровна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Катерина Федоровна
Мать ребёнка: Гогаринова Феврония Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1823