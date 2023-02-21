Гогаринов Евстафий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Акилина Евстафьевна
Мать ребёнка: Гогаринова Васса
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Евдокия Евстафьевна
Мать ребёнка: Гогаринова Васса
Рождение ребёнка
1804
Сын: Гогаринов Ларион Евстафиевич
Мать ребёнка: Гогаринова Васса
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Федосия Евстафьевна
Мать ребёнка: Гогаринова Васса
Рождение ребёнка
1809
Сын: Гогаринов Андрей Евстафиевич
Мать ребёнка: Гогаринова Васса
Рождение ребёнка
1815
Сын: Гогаринов Алексей Евстафиевич
Мать ребёнка: Гогаринова Васса
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Дарья Евстафьевна
Мать ребёнка: Гогаринова Васса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гогаринова Васса
Смерть
1850