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Гогаринов Евстафий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Гогаринов Федот Яковлевич

Мать: Гогаринова Феврония Захаровна

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Акилина Евстафьевна

Мать ребёнка: Гогаринова Васса

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Евдокия Евстафьевна

Мать ребёнка: Гогаринова Васса

Рождение ребёнка
1804

Сын: Гогаринов Ларион Евстафиевич

Мать ребёнка: Гогаринова Васса

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Федосия Евстафьевна

Мать ребёнка: Гогаринова Васса

Рождение ребёнка
1809

Сын: Гогаринов Андрей Евстафиевич

Мать ребёнка: Гогаринова Васса

Рождение ребёнка
1815

Сын: Гогаринов Алексей Евстафиевич

Мать ребёнка: Гогаринова Васса

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Дарья Евстафьевна

Мать ребёнка: Гогаринова Васса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогаринова Васса

Смерть
1850
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