Гогаринов Ларион Евстафиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиМежду 1858 и 1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Гогаринов Евстафий Федорович
Мать: Гогаринова Васса
Рождение ребёнка
1824
Сын: Гогаринов Иван Ларионович
Мать ребёнка: Гогаринова Неонила Осиповна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Гогаринов Андрей Ларионович
Мать ребёнка: Гогаринова Неонила Осиповна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Наталья Ларионовна
Мать ребёнка: Гогаринова Неонила Осиповна
Рождение ребёнка
16.11.1838
Сын: Гогаринов Григорий Ларионович
Мать ребёнка: Гогаринова Неонила Осиповна
Рождение ребёнка
09.07.1842
Сын: Гогаринов Гаврило Ларионович
Мать ребёнка: Гогаринова Неонила Осиповна
Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1858 и 1885