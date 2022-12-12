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Гогаринов Ларион Евстафиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Между 1858 и 1885

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Гогаринов Евстафий Федорович

Мать: Гогаринова Васса

Рождение ребёнка
1824

Сын: Гогаринов Иван Ларионович

Мать ребёнка: Гогаринова Неонила Осиповна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Гогаринов Андрей Ларионович

Мать ребёнка: Гогаринова Неонила Осиповна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Наталья Ларионовна

Мать ребёнка: Гогаринова Неонила Осиповна

Рождение ребёнка
16.11.1838

Сын: Гогаринов Григорий Ларионович

Мать ребёнка: Гогаринова Неонила Осиповна

Рождение ребёнка
09.07.1842

Сын: Гогаринов Гаврило Ларионович

Мать ребёнка: Гогаринова Неонила Осиповна

Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогаринова Неонила Осиповна

Смерть
Между 1858 и 1885
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