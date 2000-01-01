Гогаринова Неонила Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГогаринова Неонила Осиповна

Гогаринова Неонила Осиповна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

28.08.1885

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Гогаринов Иван Ларионович

Отец ребёнка: Гогаринов Ларион Евстафиевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Гогаринов Андрей Ларионович

Отец ребёнка: Гогаринов Ларион Евстафиевич

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Наталья Ларионовна

Отец ребёнка: Гогаринов Ларион Евстафиевич

Рождение ребёнка
16.11.1838

Сын: Гогаринов Григорий Ларионович

Отец ребёнка: Гогаринов Ларион Евстафиевич

Рождение ребёнка
09.07.1842

Сын: Гогаринов Гаврило Ларионович

Отец ребёнка: Гогаринов Ларион Евстафиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Ларион Евстафиевич

Смерть
28.08.1885
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close