Гогаринова Неонила Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти28.08.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Гогаринов Иван Ларионович
Отец ребёнка: Гогаринов Ларион Евстафиевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Гогаринов Андрей Ларионович
Отец ребёнка: Гогаринов Ларион Евстафиевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Наталья Ларионовна
Отец ребёнка: Гогаринов Ларион Евстафиевич
Рождение ребёнка
16.11.1838
Сын: Гогаринов Григорий Ларионович
Отец ребёнка: Гогаринов Ларион Евстафиевич
Рождение ребёнка
09.07.1842
Сын: Гогаринов Гаврило Ларионович
Отец ребёнка: Гогаринов Ларион Евстафиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.08.1885