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Гогаринов Гаврило Ларионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1842

Отец: Гогаринов Ларион Евстафиевич

Мать: Гогаринова Неонила Осиповна

Рождение ребёнка
25.08.1883

Сын: Гогаринов Александр Гаврилович

Мать ребёнка: Гагаринова Агрипина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гогаринов Андрей Гаврилович

Мать ребёнка: Гагаринова Агрипина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагаринова Агрипина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Гавриловна

Мать ребёнка: Гагаринова Агрипина Петровна

Смерть
Неизвестно
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