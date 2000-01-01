Гогаринов Гаврило Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1842
Рождение ребёнка
25.08.1883
Сын: Гогаринов Александр Гаврилович
Мать ребёнка: Гагаринова Агрипина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гогаринов Андрей Гаврилович
Мать ребёнка: Гагаринова Агрипина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Гавриловна
Мать ребёнка: Гагаринова Агрипина Петровна
Смерть
Неизвестно