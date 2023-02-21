Гагаринова Агрипина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.08.1883
Сын: Гогаринов Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Гогаринов Гаврило Ларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гогаринов Андрей Гаврилович
Отец ребёнка: Гогаринов Гаврило Ларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Гогаринов Гаврило Ларионович
Смерть
Неизвестно