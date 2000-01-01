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Гогаринов Григорий Ларионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1838

Дата смерти

26.03.1885

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1838

Отец: Гогаринов Ларион Евстафиевич

Мать: Гогаринова Неонила Осиповна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Гогаринов Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Гагаринова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
06.03.1883

Сын: Гогаринов Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Гагаринова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гогаринов Иоанн Григорьевич

Мать ребёнка: Гагаринова Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагаринова Екатерина Ивановна

Смерть
26.03.1885
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