Гогаринов Григорий Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1838
Дата смерти26.03.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1838
Рождение ребёнка
1875
Сын: Гогаринов Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Гагаринова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
06.03.1883
Сын: Гогаринов Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Гагаринова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гогаринов Иоанн Григорьевич
Мать ребёнка: Гагаринова Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.03.1885