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Гогаринов Яков Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Гогаринов Григорий Ларионович

Мать: Гагаринова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Гогаринов Яковлевич

Мать ребёнка: Гагаринова Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Яковлевна

Мать ребёнка: Гагаринова Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
24.10.1913

Сын: Гогаринов Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Гагаринова Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
?.06.1916

Сын: Гогаринов Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Гагаринова Ксения Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагаринова Ксения Васильевна

Смерть
Неизвестно
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