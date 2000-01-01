Гогаринов Яков Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
1907
Сын: Гогаринов Яковлевич
Мать ребёнка: Гагаринова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Яковлевна
Мать ребёнка: Гагаринова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
24.10.1913
Сын: Гогаринов Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Гагаринова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
?.06.1916
Мать ребёнка: Гагаринова Ксения Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно