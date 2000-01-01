Гагаринова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринова Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Гогаринов Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Гогаринов Григорий Ларионович

Рождение ребёнка
06.03.1883

Сын: Гогаринов Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Гогаринов Григорий Ларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Григорий Ларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гогаринов Иоанн Григорьевич

Отец ребёнка: Гогаринов Григорий Ларионович

Смерть
Неизвестно
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