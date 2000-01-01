Гагаринова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Гогаринов Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Гогаринов Григорий Ларионович
Рождение ребёнка
06.03.1883
Сын: Гогаринов Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Гогаринов Григорий Ларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гогаринов Иоанн Григорьевич
Отец ребёнка: Гогаринов Григорий Ларионович
Смерть
Неизвестно