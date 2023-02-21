Гогаринова Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова Васса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Акилина Евстафьевна

Отец ребёнка: Гогаринов Евстафий Федорович

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Евдокия Евстафьевна

Отец ребёнка: Гогаринов Евстафий Федорович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Гогаринов Ларион Евстафиевич

Отец ребёнка: Гогаринов Евстафий Федорович

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Федосия Евстафьевна

Отец ребёнка: Гогаринов Евстафий Федорович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Гогаринов Андрей Евстафиевич

Отец ребёнка: Гогаринов Евстафий Федорович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Гогаринов Алексей Евстафиевич

Отец ребёнка: Гогаринов Евстафий Федорович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Дарья Евстафьевна

Отец ребёнка: Гогаринов Евстафий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Евстафий Федорович

Смерть
Неизвестно
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