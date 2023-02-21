Гогаринова Васса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Акилина Евстафьевна
Отец ребёнка: Гогаринов Евстафий Федорович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Евдокия Евстафьевна
Отец ребёнка: Гогаринов Евстафий Федорович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Гогаринов Ларион Евстафиевич
Отец ребёнка: Гогаринов Евстафий Федорович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Федосия Евстафьевна
Отец ребёнка: Гогаринов Евстафий Федорович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Гогаринов Андрей Евстафиевич
Отец ребёнка: Гогаринов Евстафий Федорович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Гогаринов Алексей Евстафиевич
Отец ребёнка: Гогаринов Евстафий Федорович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Дарья Евстафьевна
Отец ребёнка: Гогаринов Евстафий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно