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Гогаринов Алексей Евстафиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 1856

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Гогаринов Евстафий Федорович

Мать: Гогаринова Васса

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Гогаринова Татьяна Ярофеевна

Рождение ребёнка
05.10.1839

Сын: Гогаринов Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Гогаринова Татьяна Ярофеевна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марья Алексеевна

Мать ребёнка: Гогаринова Татьяна Ярофеевна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Гогаринова Татьяна Ярофеевна

Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогаринова Татьяна Ярофеевна

Смерть
После 1856