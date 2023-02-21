Гогаринов Алексей Евстафиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиПосле 1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Гогаринов Евстафий Федорович
Мать: Гогаринова Васса
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Гогаринова Татьяна Ярофеевна
Рождение ребёнка
05.10.1839
Сын: Гогаринов Яков Алексеевич
Мать ребёнка: Гогаринова Татьяна Ярофеевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марья Алексеевна
Мать ребёнка: Гогаринова Татьяна Ярофеевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Гогаринова Татьяна Ярофеевна
Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1856