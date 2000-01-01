Гогаринова Татьяна Ярофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Евстафиевич
Рождение ребёнка
05.10.1839
Сын: Гогаринов Яков Алексеевич
Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Евстафиевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марья Алексеевна
Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Евстафиевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Евстафиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно