Гогаринова Татьяна Ярофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГогаринова Татьяна Ярофеевна

Гогаринова Татьяна Ярофеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Евстафиевич

Рождение ребёнка
05.10.1839

Сын: Гогаринов Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Евстафиевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марья Алексеевна

Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Евстафиевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Евстафиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Алексей Евстафиевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close