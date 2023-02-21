Гогаринова (Марковых) Феврония Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Гогаринов Федот Яковлевич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Гогаринов Евстафий Федорович
Отец ребёнка: Гогаринов Федот Яковлевич
Рождение ребёнка
1783
Сын: Гогаринов Федор Фёдорович
Отец ребёнка: Гогаринов Федот Яковлевич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Гогаринов Федот Яковлевич
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Катерина Федоровна
Отец ребёнка: Гогаринов Федот Яковлевич
Смерть
1791