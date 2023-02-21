Гогаринова (Марковых) Феврония Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова (Марковых) Феврония Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Гогаринов Федот Яковлевич

Рождение ребёнка
1781

Сын: Гогаринов Евстафий Федорович

Отец ребёнка: Гогаринов Федот Яковлевич

Рождение ребёнка
1783

Сын: Гогаринов Федор Фёдорович

Отец ребёнка: Гогаринов Федот Яковлевич

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Гогаринов Федот Яковлевич

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Катерина Федоровна

Отец ребёнка: Гогаринов Федот Яковлевич

Смерть
1791
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