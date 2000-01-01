Гогаринов Андрей Евстафиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринов Андрей Евстафиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Гогаринов Евстафий Федорович

Мать: Гогаринова Васса

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Настасья Андреевна

Мать ребёнка: Гогаринова Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
06.01.1847

Сын: Гогаринов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Гогаринова Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
13.01.1849

Сын: Гогаринов Павел Андреевич

Мать ребёнка: Гогаринова Варвара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогаринова Варвара Ивановна

Смерть
Неизвестно
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