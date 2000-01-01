Гогаринов Андрей Евстафиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Гогаринов Евстафий Федорович
Мать: Гогаринова Васса
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Настасья Андреевна
Мать ребёнка: Гогаринова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
06.01.1847
Мать ребёнка: Гогаринова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
13.01.1849
Сын: Гогаринов Павел Андреевич
Мать ребёнка: Гогаринова Варвара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно