княгиня Трубецкая (княжна Друцкая-Соколинская) Анна Даниловна
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смерти1772
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Рождение ребёнка
1730
Сын: Херасков Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Херасков Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
1731
Отец ребёнка: Херасков Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
25.10.1733
Сын: Херасков Михаил Матвеевич
Отец ребёнка: Херасков Матвей Андреевич
Переяслав, Київська область
Бракосочетание
10.11.1735
Рождение ребёнка
21.11.1736
Сын: Князь Трубецкой Юрий Никитич
Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич
Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.10.1737
Дочь: Нарышкина Анна Никитична
Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич
Российская Империя
Рождение ребёнка
16.11.1744
Сын: Кн. Трубецкой Николай Никитич
Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич
Рождение ребёнка
27.12.1745
Дочь: Кн. Вяземская Елена Никитична
Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Кн. Трубецкая Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич
Рождение ребёнка
08.06.1751
Сын: Князь Трубецкой Александр Никитич
Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич
Российская Империя
Рождение ребёнка
1754
Сын: Кн. Трубецкой Василий Никитич
Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич
Смерть
1772