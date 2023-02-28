княгиня Трубецкая (княжна Друцкая-Соколинская) Анна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдикнягиня Трубецкая (княжна Друцкая-Соколинская) Анна Даниловна

княгиня Трубецкая (княжна Друцкая-Соколинская) Анна Даниловна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1712

Дата смерти

1772

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Кн. Друцкий-Соколинский Даниил Андреевич

Мать: Кн. Друцкая-Соколинская Евдокия Богдановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1730

Сын: Херасков Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Херасков Матвей Андреевич

Рождение ребёнка
1731

Сын: Херасков Пётр Матвеевич

Отец ребёнка: Херасков Матвей Андреевич

Рождение ребёнка
25.10.1733

Сын: Херасков Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Херасков Матвей Андреевич

Переяслав, Київська область
Бракосочетание
10.11.1735

Муж: Трубецкой Никита Юрьевич

Рождение ребёнка
21.11.1736

Сын: Князь Трубецкой Юрий Никитич

Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич

Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.10.1737

Дочь: Нарышкина Анна Никитична

Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич

Российская Империя
Рождение ребёнка
16.11.1744

Сын: Кн. Трубецкой Николай Никитич

Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич

Рождение ребёнка
27.12.1745

Дочь: Кн. Вяземская Елена Никитична

Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Кн. Трубецкая Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич

Рождение ребёнка
08.06.1751

Сын: Князь Трубецкой Александр Никитич

Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич

Российская Империя
Рождение ребёнка
1754

Сын: Кн. Трубецкой Василий Никитич

Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич

Смерть
1772
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