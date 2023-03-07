кн. Вяземская (кн. Трубецкая) Елена Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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кн. Вяземская (кн. Трубецкая) Елена Никитична

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Место рождения

Москва

Дата рождения

27.12.1745

Дата смерти

14.10.1832

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1745

Отец: Трубецкой Никита Юрьевич

Мать: Княгиня Трубецкая Анна Даниловна

Бракосочетание
?.07.1768

Муж: Кн. Вяземский Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Графиня Толстая Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Кн. Вяземский Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
13.07.1770

Дочь: Серра-Каприола Анна Александровна

Отец ребёнка: Кн. Вяземский Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
27.09.1772

Дочь: Гр. Зубова Пaраскeвья Александровна

Отец ребёнка: Кн. Вяземский Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
22.05.1774

Дочь: Розенкранц Варвара Александровна

Отец ребёнка: Кн. Вяземский Александр Алексеевич

Смерть
14.10.1832
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