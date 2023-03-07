кн. Вяземская (кн. Трубецкая) Елена Никитична
Место рождения
Дата рождения27.12.1745
Дата смерти14.10.1832
ПолЖенский
Отец
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1745
Бракосочетание
?.07.1768
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Графиня Толстая Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Кн. Вяземский Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
13.07.1770
Дочь: Серра-Каприола Анна Александровна
Отец ребёнка: Кн. Вяземский Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
27.09.1772
Дочь: Гр. Зубова Пaраскeвья Александровна
Отец ребёнка: Кн. Вяземский Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
22.05.1774
Дочь: Розенкранц Варвара Александровна
Отец ребёнка: Кн. Вяземский Александр Алексеевич
Смерть
14.10.1832