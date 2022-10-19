Трубецкой Никита Юрьевич
Место рождения
Дата рождения26.05.1699
Дата смерти16.10.1767
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1699
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
фельдмаршал, Field Marshal 5.9.1756, minister of defense 1760
Бракосочетание
10.11.1735
Рождение ребёнка
21.11.1736
Сын: князь Трубецкой Юрий Никитич
Мать ребёнка: княгиня Трубецкая (княжна Друцкая-Соколинская) Анна Даниловна
Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.10.1737
Дочь: Нарышкина (Княжна Трубецкая) Анна Никитична
Мать ребёнка: княгиня Трубецкая (княжна Друцкая-Соколинская) Анна Даниловна
Рождение ребёнка
16.11.1744
Рождение ребёнка
27.12.1745
Дочь: кн. Вяземская (кн. Трубецкая) Елена Никитична
Мать ребёнка: княгиня Трубецкая (княжна Друцкая-Соколинская) Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1747
Рождение ребёнка
08.06.1751
Сын: князь Трубецкой Александр Никитич
Мать ребёнка: княгиня Трубецкая (княжна Друцкая-Соколинская) Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1754
Смерть
16.10.1767