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Трубецкой Никита Юрьевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.05.1699

Дата смерти

16.10.1767

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1699

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
фельдмаршал, Field Marshal 5.9.1756, minister of defense 1760
Бракосочетание
10.11.1735

Жена: княгиня Трубецкая (княжна Друцкая-Соколинская) Анна Даниловна

Рождение ребёнка
21.11.1736

Сын: князь Трубецкой Юрий Никитич

Мать ребёнка: княгиня Трубецкая (княжна Друцкая-Соколинская) Анна Даниловна

Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.10.1737

Дочь: Нарышкина (Княжна Трубецкая) Анна Никитична

Мать ребёнка: княгиня Трубецкая (княжна Друцкая-Соколинская) Анна Даниловна

Рождение ребёнка
16.11.1744

Сын: кн. Трубецкой Николай Никитич

Мать ребёнка: княгиня Трубецкая (княжна Друцкая-Соколинская) Анна Даниловна

Рождение ребёнка
27.12.1745

Дочь: кн. Вяземская (кн. Трубецкая) Елена Никитична

Мать ребёнка: княгиня Трубецкая (княжна Друцкая-Соколинская) Анна Даниловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1747

Дочь: кн. Трубецкая (кн. Трубецкая) Екатерина Никитична

Мать ребёнка: княгиня Трубецкая (княжна Друцкая-Соколинская) Анна Даниловна

Рождение ребёнка
08.06.1751

Сын: князь Трубецкой Александр Никитич

Мать ребёнка: княгиня Трубецкая (княжна Друцкая-Соколинская) Анна Даниловна

Рождение ребёнка
1754

Сын: кн. Трубецкой Василий Никитич

Мать ребёнка: княгиня Трубецкая (княжна Друцкая-Соколинская) Анна Даниловна

Смерть
16.10.1767
Москва, город федерального значения Москва

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