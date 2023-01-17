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князь Трубецкой Юрий Никитич

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Место рождения

Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область

Дата рождения

21.11.1736

Дата смерти

28.08.1811

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1736

Отец: Трубецкой Никита Юрьевич

Мать: Княгиня Трубецкая Анна Даниловна

Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Бракосочетание
Около 1757

Жена: Трубецкая Анна Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
21.05.1760

Жена: Трубецкaя Дарья Александровна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Кн. Гагарина Пaраскeвья Юрьевна

Мать ребёнка: Трубецкaя Дарья Александровна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Кн. Трубецкой Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Трубецкaя Дарья Александровна

Смерть
28.08.1811
Москва, город федерального значения Москва
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