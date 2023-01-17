князь Трубецкой Юрий Никитич
Место рождения
Дата рождения21.11.1736
Дата смерти28.08.1811
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1736
Бракосочетание
Около 1757
Жена: Трубецкая Анна Петровна
Бракосочетание
21.05.1760
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Кн. Гагарина Пaраскeвья Юрьевна
Мать ребёнка: Трубецкaя Дарья Александровна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Кн. Трубецкой Александр Юрьевич
Мать ребёнка: Трубецкaя Дарья Александровна
Смерть
28.08.1811