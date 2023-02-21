Нарышкина (Княжна Трубецкая) Анна Никитична
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения09.10.1737
Дата смерти07.04.1760
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1737
Российская Империя
Рождение ребёнка
31.01.1760
Дочь: Фон Корф Настасья Александровна
Отец ребёнка: Нарышкин Александр Иванович
Бракосочетание
07.04.1760
Смерть
07.04.1760
Рождение ребёнка
19.03.1761
Сын: Нарышкин Иван Александрович
Отец ребёнка: Нарышкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
02.09.1764
Сын: Нарышкин Александр Александрович
Отец ребёнка: Нарышкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
26.05.1768
Дочь: Елена Александровна
Отец ребёнка: Нарышкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
22.06.1773
Сын: Нарышкин Петр Александрович
Отец ребёнка: Нарышкин Александр Иванович