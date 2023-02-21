Нарышкина (Княжна Трубецкая) Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарышкина (Княжна Трубецкая) Анна Никитична

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Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

09.10.1737

Дата смерти

07.04.1760

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1737

Отец: Трубецкой Никита Юрьевич

Мать: Княгиня Трубецкая Анна Даниловна

Российская Империя
Рождение ребёнка
31.01.1760

Дочь: Фон Корф Настасья Александровна

Отец ребёнка: Нарышкин Александр Иванович

Бракосочетание
07.04.1760

Муж: Нарышкин Александр Иванович

Смерть
07.04.1760
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.03.1761

Сын: Нарышкин Иван Александрович

Отец ребёнка: Нарышкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
02.09.1764

Сын: Нарышкин Александр Александрович

Отец ребёнка: Нарышкин Александр Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.05.1768

Дочь: Елена Александровна

Отец ребёнка: Нарышкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
22.06.1773

Сын: Нарышкин Петр Александрович

Отец ребёнка: Нарышкин Александр Иванович

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