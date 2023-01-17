Херасков Александр Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХерасков Александр Матвеевич

Херасков Александр Матвеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Херасков Матвей Андреевич

Мать: Княгиня Трубецкая Анна Даниловна

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Гр. Салтыкова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Хераскова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Хераскова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Хераскова Анна Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Хераскова Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Хераскова Анна Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кн. Львова Елена Александровна

Мать ребёнка: Хераскова Анна Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
генерал-поручик, президент первого департамента ревизион-коллегии
Смерть
1799
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Донской монастырь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close