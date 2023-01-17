Херасков Александр Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Гр. Салтыкова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Хераскова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Хераскова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Хераскова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Хераскова Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Хераскова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кн. Львова Елена Александровна
Мать ребёнка: Хераскова Анна Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-поручик, президент первого департамента ревизион-коллегии
Смерть
1799
Похороны
Неизвестно
Донской монастырь