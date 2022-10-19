Хераскова (Зыбина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хераскова (Зыбина) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

1825

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: кн. Львова (Хераскова) Елена Александровна

Отец ребёнка: Херасков Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
1776

Дочь: гр. Салтыкова (Хераскова) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Херасков Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Хераскова (Хераскова) Наталья Александровна

Отец ребёнка: Херасков Александр Матвеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Хераскова (Хераскова) Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Херасков Александр Матвеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1825
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Донской монастырь

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