Хераскова (Зыбина) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смерти1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: кн. Львова (Хераскова) Елена Александровна
Отец ребёнка: Херасков Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
1776
Дочь: гр. Салтыкова (Хераскова) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Херасков Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Хераскова (Хераскова) Наталья Александровна
Отец ребёнка: Херасков Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Хераскова (Хераскова) Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Херасков Александр Матвеевич
Смерть
1825
Похороны
Неизвестно
Донской монастырь