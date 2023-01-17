кн. Друцкий-Соколинский Даниил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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кн. Друцкий-Соколинский Даниил Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

04.06.1752

Пол

Мужской

Отец

1621 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Друцкий Андрей Семёнович

Мать: Друцкая Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
1712

Дочь: Княгиня Трубецкая Анна Даниловна

Мать ребёнка: Кн. Друцкая-Соколинская Евдокия Богдановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1713

Жена: Кн. Друцкая-Соколинская Евдокия Богдановна

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Княгиня Урусова Ирина Даниловна

Мать ребёнка: Кн. Друцкая-Соколинская Евдокия Богдановна

Российская Империя
Рождение ребёнка
1730

Сын: Князь Друцкой-Соколинский Андрей Данилович

Мать ребёнка: Кн. Друцкая-Соколинская Евдокия Богдановна

Бракосочетание
1740

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кн. Друцкая-Соколинская Евдокия Богдановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Даниловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кн. Друцкий-Соколинский Александр Данилович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новосильцева Елизавета Даниловна

Мать ребёнка: Кн. Друцкая-Соколинская Евдокия Богдановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кн. Друцкий-Соколинский Богдан Данилович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кн. Друцкая-Соколинская Евдокия Богдановна

Смерть
04.06.1752
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