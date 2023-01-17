кн. Друцкий-Соколинский Даниил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смерти04.06.1752
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Княгиня Трубецкая Анна Даниловна
Мать ребёнка: Кн. Друцкая-Соколинская Евдокия Богдановна
Дочь: Княгиня Урусова Ирина Даниловна
Мать ребёнка: Кн. Друцкая-Соколинская Евдокия Богдановна
Жена: скрыто настройками приватности
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кн. Друцкая-Соколинская Евдокия Богдановна
Дочь: Елена Даниловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Кн. Друцкий-Соколинский Александр Данилович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Новосильцева Елизавета Даниловна
Мать ребёнка: Кн. Друцкая-Соколинская Евдокия Богдановна
Сын: Кн. Друцкий-Соколинский Богдан Данилович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кн. Друцкая-Соколинская Евдокия Богдановна