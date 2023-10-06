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Чепела Даниил Васильевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

12.12.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1858

Отец: Чепела Василий Дмитриевич

Мать: Чепела Параскева Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.06.1881

Сын: Чепела Иван Данилович

Мать ребёнка: Чепела София Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.11.1883

Сын: Чепела Иосиф Данилович

Мать ребёнка: Чепела София Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.05.1885

Сын: Чепела Николай Данилович

Мать ребёнка: Чепела София Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.10.1887

Дочь: Параскева Даниловна

Мать ребёнка: Чепела София Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.09.1889

Дочь: Ефросиния Даниловна

Мать ребёнка: Чепела София Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1891

Дочь: Чепела Мотрона Даниловна

Мать ребёнка: Чепела София Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.02.1894

Сын: Чепела Василий Данилович

Мать ребёнка: Чепела София Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.09.1896

Дочь: Чепела Пелагея Даниловна

Мать ребёнка: Чепела София Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.03.1899

Дочь: Анна Даниловна

Мать ребёнка: Чепела София Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.04.1901

Дочь: Чепела Пелагея Даниловна

Мать ребёнка: Чепела София Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.06.1902

Сын: Чепела Леонтий Данилович

Мать ребёнка: Чепела София Никифоровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чепела София Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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