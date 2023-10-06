Чепела Даниил Васильевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения12.12.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.12.1858
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.06.1881
Мать ребёнка: Чепела София Никифоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.11.1883
Мать ребёнка: Чепела София Никифоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.05.1885
Мать ребёнка: Чепела София Никифоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.10.1887
Дочь: Параскева Даниловна
Мать ребёнка: Чепела София Никифоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.09.1889
Дочь: Ефросиния Даниловна
Мать ребёнка: Чепела София Никифоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1891
Дочь: Чепела Мотрона Даниловна
Мать ребёнка: Чепела София Никифоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.02.1894
Мать ребёнка: Чепела София Никифоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.09.1896
Дочь: Чепела Пелагея Даниловна
Мать ребёнка: Чепела София Никифоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.03.1899
Дочь: Анна Даниловна
Мать ребёнка: Чепела София Никифоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.04.1901
Дочь: Чепела Пелагея Даниловна
Мать ребёнка: Чепела София Никифоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.06.1902
Мать ребёнка: Чепела София Никифоровна
Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чепела София Никифоровна
Смерть
Неизвестно