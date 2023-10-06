Чепела Иван Данилович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения24.06.1881
Дата смерти30.09.1883
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1881
Отец: Чепела Даниил Васильевич
Мать: Чепела София Никифоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
30.09.1883
Черниговская губерния, Российская империя