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Чепела Иван Данилович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

24.06.1881

Дата смерти

30.09.1883

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1881

Отец: Чепела Даниил Васильевич

Мать: Чепела София Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
30.09.1883
Черниговская губерния, Российская империя
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