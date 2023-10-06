Чепела София Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепела София Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

02.04.1919

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1881

Сын: Чепела Иван Данилович

Отец ребёнка: Чепела Даниил Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.11.1883

Сын: Чепела Иосиф Данилович

Отец ребёнка: Чепела Даниил Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.05.1885

Сын: Чепела Николай Данилович

Отец ребёнка: Чепела Даниил Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.10.1887

Дочь: Параскева Даниловна

Отец ребёнка: Чепела Даниил Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.09.1889

Дочь: Ефросиния Даниловна

Отец ребёнка: Чепела Даниил Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1891

Дочь: Чепела Мотрона Даниловна

Отец ребёнка: Чепела Даниил Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.02.1894

Сын: Чепела Василий Данилович

Отец ребёнка: Чепела Даниил Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.09.1896

Дочь: Чепела Пелагея Даниловна

Отец ребёнка: Чепела Даниил Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.03.1899

Дочь: Анна Даниловна

Отец ребёнка: Чепела Даниил Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.04.1901

Дочь: Чепела Пелагея Даниловна

Отец ребёнка: Чепела Даниил Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.06.1902

Сын: Чепела Леонтий Данилович

Отец ребёнка: Чепела Даниил Васильевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чепела Даниил Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
02.04.1919
Черниговское наместничество Российская империя
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