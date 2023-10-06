Чепела София Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти02.04.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.06.1881
Отец ребёнка: Чепела Даниил Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.11.1883
Отец ребёнка: Чепела Даниил Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.05.1885
Отец ребёнка: Чепела Даниил Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.10.1887
Дочь: Параскева Даниловна
Отец ребёнка: Чепела Даниил Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.09.1889
Дочь: Ефросиния Даниловна
Отец ребёнка: Чепела Даниил Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1891
Дочь: Чепела Мотрона Даниловна
Отец ребёнка: Чепела Даниил Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.02.1894
Отец ребёнка: Чепела Даниил Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.09.1896
Дочь: Чепела Пелагея Даниловна
Отец ребёнка: Чепела Даниил Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.03.1899
Дочь: Анна Даниловна
Отец ребёнка: Чепела Даниил Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.04.1901
Дочь: Чепела Пелагея Даниловна
Отец ребёнка: Чепела Даниил Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.06.1902
Отец ребёнка: Чепела Даниил Васильевич
Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
02.04.1919
Черниговское наместничество Российская империя