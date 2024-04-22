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Чепела Леонтий Данилович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

20.06.1902

Дата смерти

09.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1902

Отец: Чепела Даниил Васильевич

Мать: Чепела София Никифоровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
31.01.1922

Жена: Чепела Харитина Ефимиевна

Черниговская губерния, Российская империя
Развод
11.09.1922

Жена: Чепела Харитина Ефимиевна

Черниговское наместничество Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
хлебопашество
Смерть
09.12.1943
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