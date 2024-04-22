Чепела Леонтий Данилович
Место рождения
Дата рождения20.06.1902
Дата смерти09.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1902
Отец: Чепела Даниил Васильевич
Мать: Чепела София Никифоровна
Бракосочетание
31.01.1922
Черниговская губерния, Российская империя
Развод
11.09.1922
Черниговское наместничество Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
хлебопашество
Смерть
09.12.1943