Чепела (Улянченко) Харитина Ефимиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧепела (Улянченко) Харитина Ефимиевна

Чепела (Улянченко) Харитина Ефимиевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

26.09.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
31.01.1922

Муж: Чепела Леонтий Данилович

Черниговская губерния, Российская империя
Развод
11.09.1922

Муж: Чепела Леонтий Данилович

Черниговское наместничество Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
хлебопашество
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close