Чепела (Улянченко) Харитина Ефимиевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения26.09.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.01.1922
Черниговская губерния, Российская империя
Развод
11.09.1922
Черниговское наместничество Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
хлебопашество
Смерть
Неизвестно