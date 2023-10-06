Чепела Николай Данилович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения10.05.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1885
Отец: Чепела Даниил Васильевич
Мать: Чепела София Никифоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.04.1912
Жена: Чепела Анна Михайловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.09.1914
Мать ребёнка: Чепела Анна Михайловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.02.1919
Мать ребёнка: Чепела Анна Михайловна
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно