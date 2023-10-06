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Чепела Николай Данилович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

10.05.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1885

Отец: Чепела Даниил Васильевич

Мать: Чепела София Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.04.1912

Жена: Чепела Анна Михайловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.09.1914

Сын: Чепела Трофим Николаевич

Мать ребёнка: Чепела Анна Михайловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.02.1919

Сын: Чепела Максим Николаевич

Мать ребёнка: Чепела Анна Михайловна

Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно
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