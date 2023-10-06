Чепела (Падалка) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧепела (Падалка) Анна Михайловна

Чепела (Падалка) Анна Михайловна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

05.12.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1895

Отец: Падалка Михаил Иванович

Мать: Падалка Параскева Михайловна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.04.1912

Муж: Чепела Николай Данилович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.09.1914

Сын: Чепела Трофим Николаевич

Отец ребёнка: Чепела Николай Данилович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.02.1919

Сын: Чепела Максим Николаевич

Отец ребёнка: Чепела Николай Данилович

Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close