Чепела (Падалка) Анна Михайловна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения05.12.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1895
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.04.1912
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.09.1914
Отец ребёнка: Чепела Николай Данилович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.02.1919
Отец ребёнка: Чепела Николай Данилович
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно