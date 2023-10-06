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Чепела Трофим Николаевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

17.09.1914

Дата смерти

07.04.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1914

Отец: Чепела Николай Данилович

Мать: Чепела Анна Михайловна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
07.04.1915
Черниговская губерния, Российская империя
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