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Чепела Иосиф Данилович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

01.11.1883

Дата смерти

06.06.1884

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1883

Отец: Чепела Даниил Васильевич

Мать: Чепела София Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
06.06.1884
Черниговская губерния, Российская империя
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