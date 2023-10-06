Чепела (Чепела) Пелагея Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепела (Чепела) Пелагея Даниловна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

28.04.1901

Дата смерти

01.05.1901

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1901

Отец: Чепела Даниил Васильевич

Мать: Чепела София Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
01.05.1901
Черниговская губерния, Российская империя
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