Чепела (Чепела) Пелагея Даниловна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения28.04.1901
Дата смерти01.05.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1901
Отец: Чепела Даниил Васильевич
Мать: Чепела София Никифоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
01.05.1901
Черниговская губерния, Российская империя