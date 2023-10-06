Чепела (Волощук) Параскева Ивановна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения18.10.1832
Дата смерти18.03.1883
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1832
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.01.1853
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.04.1854
Отец ребёнка: Чепела Василий Дмитриевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.09.1856
Отец ребёнка: Чепела Василий Дмитриевич
Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.12.1858
Отец ребёнка: Чепела Василий Дмитриевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.10.1861
Отец ребёнка: Чепела Василий Дмитриевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.05.1864
Дочь: Чепела Елена Васильевна
Отец ребёнка: Чепела Василий Дмитриевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.02.1867
Сын: Чепела Василий Васильевич
Отец ребёнка: Чепела Василий Дмитриевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.06.1868
Дочь: Чепела Ефросиния Васильевна
Отец ребёнка: Чепела Василий Дмитриевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.07.1869
Дочь: Чепела Олимпиада Васильевна
Отец ребёнка: Чепела Василий Дмитриевич
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
18.03.1883
Черниговская губерния, Российская империя